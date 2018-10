ROMA – Portogallo batte Polonia 3-2 in una partita del gruppo A della Nations league giocata a Chorzow. Le reti: 18′ pt Piatek, 33′ pt Andrè Silva, 43′ pt aut. Glik, 7′ st Bernardo Silva, 32′ st Blaszczykowski.

In classifica il Portogallo ha 6 punti, Polonia e Italia (che si affronteranno domenica) hanno un punto.

In Serie C, da segnalare le vittorie di Israele, 2-1 alla Scozia, Romania, 2-1 alla Lituania, e Serbia, 2-0 al Montenegro. In Serie D, l’Azerbaigian ha vinto nettamente contro le isole Far Oer, 3-0, e il Kosovo si è imposto con il risultato di 3-1 su Malta.