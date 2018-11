ROMA – La Final Four della prima edizione di Nations League dovrebbe disputarsi in Portogallo dal 5 al 9 giugno 2019 e le partite dovrebbe giocarsi alle ore 20.45. Il Portogallo aveva presentato la sua candidatura così come l’Italia e la Polonia. La logica vuole che, con azzurri e polacchi eliminati dalla competizione, la scelta ricada proprio sul Portogallo. La sede verrà ufficializzata dalla Uefa il 2 dicembre.

Le squadre qualificate alla Final Four

L’Olanda si è classificata al primo posto del Girone A. Ha gli stessi punti della Francia, sette, ma vanta lo scontro diretto a favore (1-2 e 2-0) e una migliore differenza reti rispetto a quella dei francesi. Il Girone B è stato vinto dalla Svizzera. La Nazionale Elvetica ha chiuso il gruppo con gli stessi punti del Belgio ma vanta uno scontro diretto favorevole (1-2 e 5-2).

Il girone C è stato dominato dal Portogallo che ha conquistato l’accesso alla Final Four di Nations League con una giornata di anticipo. Nulla da fare per Polonia, che è retrocessa in Serie B, e Italia, che comunque è stato l’unica squadra in grado di fermare il Portogallo sul pareggio.

Il Girone D è stato vinto dall’Inghilterra che ha avuto la meglio della Nazionale Spagnola allenata da Luis Enrique e dei vicecampioni del mondo in carica della Croazia, che sono retrocessi in Serie B.

