Nazionale, Acerbi ha giocato al posto di Chiellini per uno sbaglio clamoroso dello staff azzurro.

Acerbi al posto di Chiellini per sbaglio, lo ha spiegato Rai Sport. La Nazionale è tornata a giocare una partita dopo un anno. Italia-Bosnia era stata presentata come la gara del grande ritorno da titolare di Chiellini.

E così sarebbe dovuto essere. Ma al momento della presentazione delle formazioni ufficiali, c’è stato un errore piuttosto clamoroso da parte dello staff azzurro.

Infatti Mancini aveva dato l’indicazione di inserire Chiellini tra i titolari ma evidentemente non è stato capito dall’addetto del suo staff che doveva presentare le formazioni al delegato Uefa.

Appreso l’errore, Mancini ha chiesto al suo staff di cambiare le cose ma la Uefa non ha voluto sentire ragioni.

Per mettere Chiellini in campo, dal primo minuto, l’Italia avrebbe dovuto spedire in tribuna il calciatore della Lazio Francesco Acerbi.

Mancini voleva lanciare il difensore della Juventus come titolare ma allo stesso tempo voleva tenersi la carta Acerbi in panchina e per questo motivo non ha accettato.

Così Acerbi ha iniziato la partita da titolare e Chiellini è partito dalla panchina.

Le scelte dei due allenatori.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Cipetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca, Dzeko, Hodzic. Ct. Bajevic (fonte Rai Sport).