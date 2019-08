Nazionale convocati Luca Pellegrini Kean Zaniolo bocciati

ROMA – Roberto Mancini ha sciolto gli ultimi dubbi e ha convocato i calciatori in vista delle prossime partite di qualificazione ai campionati europei di calcio contro Armenia e Finlandia. Il ct azzurro ha punti Zaniolo e Kean, per i loro comportamenti nel corso dell’ultimo europeo under 21, spedendoli proprio con gli azzurrini del neo ct Nicolato.

Il ct azzurro ha voluto confermare i calciatori che hanno fatto bene nell’ultimo ciclo azzurro, compreso il “cinese” Stephan El Shaarawy. L’unica novità nelle convocazioni di Roberto Mancini per le prossime partite della Nazionale Italiana di calcio è Luca Pellegrini, giovane terzino che quest’estate è passato dalla Roma alla Juventus per poi terminare nuovamente in prestito al Cagliari.

In Sardegna, aveva già giocato lo scorso anno, in prestito dalla Roma, ed aveva ben impressionato con alcune prestazioni di altissimo livello. Questa la lista dei 26 azzurri per le partite contro Armenia (5 settembre) e Finlandia (8 settembre):

Nazionale, i convocati.

Portieri.

Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Nazionale, i difensori.

Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan)

Centrocampisti.

Nicolo’ Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti.

Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).

Il gruppo azzurro si radunerà a Casteldebole entro le ore 12 di lunedì prossimo: nel pomeriggio conferenza stampa del ct, seguita dalla prima sessione di allenamento. La nazionale, che guida il suo girone di qualificazione a Euro 2020 partirà per Yerevan mercoledi’ 4 settembre, per spostarsi poi a Tampere il giorno dopo la gara con l’Armenia.