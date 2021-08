Nazionale, i convocati di Mancini: Zaniolo torna dopo lo stop, prima volta per Scamacca

Nazionale, ecco chi sono i 34 convocati di Roberto Mancini: c’è anche Nicolò Zaniolo e Gianluca Scamacca, per la sua prima volta.

Zaniolo torna in Nazionale, prima volta per Scamacca

A quasi due mesi dalla vittoria agli Europei torna la Nazionale azzurra: il ct Roberto Mancini ha convocato 34 giocatori per le tre partite di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. Torna in gruppo Nicolò Zaniolo, dopo l’anno di stop per infortunio, prima volta in azzurro per Gianluca Scamacca.

I convocati in Nazionale di Mancini, da Zaniolo a Scamacca

Ecco chi sono i 34 convocati di Mancini per la Nazionale azzurra: