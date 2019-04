Blitz dice

Marino assolto in Cassazione, niente pranzi privati con scontrini pubblici. Buon per lui, buon per tutti. Anzi no, peggio per una sinistra sempre e totalmente innamorata del peggio. Marino è stato un sindaco amministrativamente pessimo. Ma è stato rimosso da Renzi, quindi molti che si sentono di vera sinistra fanno Marino santo e martire.