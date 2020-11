Nazionale, Lorenzo Pellegrini positivo. Altri 8 calciatori in isolamento

La Nazionale italiana fa i conti con gli assenti per Covid. Dopo le assenze di Criscito e Caputo, forfait anche per Lorenzo Pellegrini.

Dopo la positività di Lorenzo Pellegrini, è scattato l’isolamento fiduciario per gli altri giallorossi che avrebbero dovuto aggregarsi alla Nazionale: Cristante, Mancini e Spinazzola. Al momento la Asl del Lazio ha imposto il divieto di partire, con il ct Mancini (anch’esso positivo) ed Evani che non possono far altro che aspettare.

In attesa di decisioni delle autorità sanitarie ci sono anche Acerbi, Immobile, Barella, Biraghi e Castrovilli.

I calciatori di queste squadre risponderanno alla convocazione sì, ma non subito. E prima di andare in ritiro dovranno attendere l’ok delle Asl locali.

Sono invece al momento attesi per oggi gli arrivi di Berardi, Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Ferrari, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean, Locatelli e Meret.

Proprio per questo motivo Mancini ha deciso di convocare ben 41 calciatori. Ma considerando gli assenti (chi si trova in isolamento fiduciario) la rosa si ridurrà a 25 elementi.

Nazionale, i prossimi impegni

Resta complicato il quadro per le due partite più importanti, quelle di Nations League che si giocheranno domenica 15 a Reggio Emilia con l’Estonia e mercoledì 18 a Sarajevo con la Bosnia.

Come detto, lo stesso ct Mancini è in isolamento per aver contratto il Covid. Dovrebbe raggiungere Converciano giovedì, mentre mercoledì in panchina a Firenze, nell’amichevole con l’Estonia ci sarà il vice Evani.

I convocati dell’Italia

Portieri: Cragno (Cagliari), G. Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino).

Difensori: Acerbi (Lazio), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Calabria (Milan), Criscito (Genoa), D’Ambrosio (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Florenzi (Paris Saint Germain), Mancini (Roma), Ogbonna (West Ham), Luca Pellegrini (Genoa), Romagnoli (Milan), Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Barella (Inter), Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Soriano (Bologna), Tonali (Milan).

Attaccanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Caputo (Sassuolo), Chiesa (Juventus), El Shaarawy (Shanghai Shenua), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Paris Saint Germain), Lasagna (Udinese), Orsolini (Bologna), Pellegri (Monaco). (fonte REPUBBLICA)