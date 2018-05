ROMA – Il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana sarà, a meno di ribaltoni dell’ultimo momento, Roberto Mancini.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Mancini e la Nazionale sono d’accordo su tutto ma manca ancora l’ok dello Zenit, una variabile non da poco in una trattativa ancora da concludere. L’ex tecnico di Inter e Manchester City ha accettato il taglio dello stipendio, per lui circa 2 milioni netti all’anno per un biennale, poi si parlerà di staff.

Nell’articolo della Gazzetta dello Sport, si parla di come Mancini e la Figc stanno anche progettando il futuro della squadra: si parte dal ritorno di Mario Balotelli. Il 14 maggio Mancini finirà la stagione con lo Zenit, da quel momento dovrebbe cominciare il nuovo corso azzurro.