ROMA – Roberto Mancini ha confermato Sandro Tonali in Nazionale per le gare in Bosnia (Zenica, 15 novembre) e con l’Armenia (Palermo, 18 novembre). Mancini lo ha convocato dopo l’infortunio subito da Domenico Berardi. Il centrocampista del Brescia, considerato l’erede di Andrea Pirlo per la somiglianza fisica e tecnica con l’ex regista di Juventus e Milan, ha già fatto il suo esordio in Nazionale e potrebbe scendere nuovamente in campo con gli azzurri negli ultimi due match di qualificazione che sono poco più che amichevoli visto che i ragazzi di Mancini si sono già qualificati per Euro 2020 con due turni di anticipo.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (As Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma). Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma), Sandro Tonali (Brescia). Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna).