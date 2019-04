ROMA – Il basket NBA è uno degli sport più seguiti al mondo, basti pensare al fatto che solamente la pagina Instagram ufficiale della massima divisione del basket americano vanta quasi 37 milioni di fan. In Italia, come nel resto del mondo, vanno a ruba le bellissime canotte indossate dai campioni di basket americani. In molti casi, soprattutto in Italia, vengono acquistate soprattutto per motivi estetici, senza essere grandi intenditori di basket. Anche questo fa brodo ed i vertici del basket americano prestano grande attenzione al lato commerciale e all’enorme giro di affari che c’è intorno alla National Basket Association.

NBA, la canotta di LeBron James dei Lakers è la più venduta al mondo.

La NBA, attraverso Instagram, ha comunicato la classifica delle canotte più vendute, dal primo al quindicesimo posto. Al primo posto c’è LeBron James dei Los Angeles Lakers. Nonostante la mancata qualificazione ai playoff, la sua fama è inalterata ed è ancora il giocatore più amato del mondo. Seconda posizione per Steph Curry, campione del mondo in carica con i Golden State Warriors. Gradino più basso del podio per Giannīs Antetokounmpo, campione dei Bucks che è dato come favorito per il premio di mvp della stagione.

Quarto posto per Kyrie Irving dei Boston Celtics, quinta posizione Joel Embiid dei Philadelphia Sixers, sesto posto per James Harden degli Houston Rockets, settimo posto per Russell Westbrook di OKC, ottava posizione per Kevin Durant dei Golden State Warriors, nona posizione per Ben Simmons dei Philadelphia Sixers, decimo posto per Jimmy Butler dei Philadelphia Sixers, undicesima posizione per Dwyane Wade dei Miami Heat, dodicesima posizione per Paul George di OKC, tredicesimo posto per Luka Doncic dei Dallas Mavericks, quattordicesimo posto per Damian Lillard dei Portland Blazers e quindicesimo posto per Jayson Tatum dei Boston Celtics.