Nba, Nets scatenati: presi Durant, Irving e DeAndre Jordan

ROMA – La Free Agency in Nba comincia subito con il botto. E a fare il colpo, meglio, i colpi, sono i Brooklyn Nets: Kevin Durant, Kyrie Irving e DeAndre Jordan. Durant, che mette così fine alla sua avventura con i Golden State Warriors, ha firmato un quadriennale da 164 milioni di dollari. Irving invece saluterà i Boston Celtics e andrà a guadagnare 141 milioni in 4 anni. Insomma, i Nets con questo terzetto di stelle, si candidano ad essere una delle favorite per la prossima stagione.

I Celtics, dopo la partenza di Irving, ingaggiano il play Kemba Walker, in uscita da Charlotte, per 4 anni a 141 milioni. Golden State rinnova con Klay Thompson e ufficializza l’arrivo di D’Angelo Russell dai Nets con un contratto di 4 anni da 117 milioni, una cifra importante che ha costretto la franchigia californiana a dover rinunciare a un pezzo pregiato dell’ultimo lustro come Andre Iguodala, spedito ai Memphis Grizzlies. Kawhi Leonard, campione Nba con Toronto, sta valutando di trasferirsi: Los Angeles Lakers, i Clippers e i New York Knicks sulle sue tracce. (fonte SKY SPORT)