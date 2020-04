LAS VEGAS (STATI UNITI) – Anche la NBA ha dovuto fermarsi davanti alla diffusione del coronavirus in America.

Gli Stati Uniti hanno superato il record di morti in un giorno che prima era detenuto dall’Italia. La situazione statunitense è tragica come quella italiana se non di più…

Ma nonostante tutto questo, la federazione cestistica statunitense non ha alcuna intenzione di perdere gli incassi che deriverebbero dai playoff, momento clou della stagione NBA.

L’idea sarebbe quella di non terminare la stagione regolare ma di passare direttamente ad un torneo finale che dovrebbe essere portato a termine in poco più di un mese.

La competizione verrebbe localizzata a Las Vegas che solitamente è la sede della Summer League NBA (competizione dove le squadre mandano i giovani e le secondo linee per testare il loro talento).

Visto che non c’è molto tempo a disposizione, l’idea della NBA sarebbe quella di estendere questo torneo a tutte le squadre ma ovviamente quelle con una classifica peggiore dovrebbero partire dai turni preliminari mentre le altre partirebbero direttamente dai quarti di finale (un po’ come avviene nell’Italia calcistica per la Coppa Italia).

Visto che il tutto deve essere portato a termine in poco tempo, si tratterebbe di tutte gare ad eliminazione diretta con l’unica eccezione per la finalissima (dove si affronterebbero la migliore squadra dell’Ovest contro la migliore dell’Est).

Le finals verrebbero disputate con la formula del meglio delle tre. Riportiamo di seguito, l’ipotesi più credibile per portare a termine la NBA.

NBA, ecco come potrebbe essere strutturato il torneo di Las Vegas.

—— FIRST ROUND ——

EASTERN CONFERENCE:

1) Hornets-Cavaliers

2) Bulls-Hawks

3) Knicks-Pistons

WESTERN CONFERENCE:

4) Pelicans-Warriors

5) Kings-Timberwolves

6) Spurs-Suns

—— SECOND ROUND ——

EASTERN CONFERENCE

7) Indiana-Winning match 3

8) Phila-Winning match 2

9) Nets-Winning match 1

10) Magic-Wizards

WESTERN CONFERENCE

11) Okc-Winning match 6

12) Rockets-Winning match 5

13) Dallas-Winning match 4

14) Memphis-Blazers

—— QUARTER FINALS ——

EASTERN CONFERENCE

15) Bucks-Winning match 10

16) Raptors-Winning match 9

17) Celtics-Winning match 8

18) Heat-Winning match 7

WESTERN CONFERENCE

19) Lakers-Winning match 14

20) Clippers-Winning match 13

21) Nuggets-Winning match 12

22) Jazz-Winning match 11

—— SEMIFINALS ——

EASTERN CONFERENCE

23) Winning match 15-Winning match 18

24) Winning match 16-Winning match 17

WESTERN CONFERENCE

25) Winning match 19-Winning match 22

26) Winning match 20-Winning match 21

—— CONFERENCE FINALS ——

EASTERN CONFERENCE

27) Winning match 23-Winning match 24

WESTERN CONFERENCE

28) Winning match 25-Winning match 26

—— FINALS ——

29) Winning match 27-Winning match 28.