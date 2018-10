ROMA – Anche quest’anno il grande basket americano NBA è di casa solo su Sky, con la possibilità di ammirare ancor più da vicino tutti i campioni, grazie al canale dedicato Sky Sport NBA (canale 206) e al rinnovato accordo con la National Basketball Association.

Sky è, dunque, l’unica tv a trasmettere in Italia il basket NBA, confermandosi così partner di grande affidamento per NBA e punto di riferimento importantissimo nel nostro Paese del basket a stelle e strisce. Partito nel luglio scorso, Sky Sport NBA è acceso 24 ore su 24.

Almeno un incontro live al giorno di Regular Season, fino a 12 settimana; la conferma del match della domenica in prima serata e (da dicembre) quello del sabato in seconda serata; una partita al giorno con il commento in italiano, le altre con la telecronaca originale; per i Playoffs, fino a 36 partite in onda, oltre a tutte le Conference Finals e le Finals.

Nel complesso, saranno oltre 350 i match in onda, più del doppio rispetto alla passata stagione, senza dimenticare la programmazione di NBA TV.

Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, sulla App Sky Sport e sul sito ufficiale NBA, in esclusiva in Italia su skysport.it, anche in versione mobile e con almeno 4 match in live streaming.

E una grande novità: tre nuovi account social Sky Sport NBA completamente dedicati ai fan del basket USA, Facebook, Twitter e Instragram (#SkyNBA). Le ultime news dal mondo NBA, contenuti esclusivi, i live con i talent NBA di Sky e approfondimenti quotidiani su tutte le ultime notizie e tanto altro.

Di seguito, la programmazione NBA in diretta esclusiva su Sky Sport NBA dal 16 al 22 ottobre

Notte martedì 16-mercoledì 17 ottobre

Ore 2 Boston Celtics-Philadelphia 76ers

commento live originale

(differita mercoledì ore 11; ore 17 e ore 21; commento Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna)

Ore 4.30 Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder

commento live originale

(differita mercoledì ore 14; ore 19 e ore 23.30; commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina)

Notte mercoledì 17-giovedì 18 ottobre

Ore 2.30 San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves

commento live originale

(differita giovedì ore 11; ore 14; ore 17 e ore 22; commento Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua)

Notte giovedì 18-venerdì 19 ottobre

Ore 4.30 Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers

commento live originale

(differita venerdì ore 14; ore 18 e ore 23; commento Flavio Tranquillo e Marco Crespi)

Notte venerdì 19-sabato 20 ottobre

Ore 2.30 Milwaukee Bucks-Indiana Pacers

commento live originale

(differita sabato ore 11; ore 14; ore 17 e ore 22.30; commento Francesco Bonfardeci e Dario Vismara)

Notte sabato 20-domenica 21 ottobre

Ore 1 Washington Wizards-Toronto Raptors

commento live originale

(differita domenica ore 11; commento originale)

Ore 4.30 Los Angeles Lakers-Houston Rockets

commento live originale

(differita sabato ore 14; ore 17 e ore 22; commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina)

domenica 21 ottobre

Ore 24 Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks

commento live Alessandro Mamoli e Marco Crespi

(differita lunedì 22 ottobre ore 14; ore 19 e ore 22.30)

Notte domenica 21-lunedì 22 ottobre

Ore 3 Los Angeles Clippers-Houston Rockets

commento live originale

(differita lunedì ore 11 e ore 17; commento originale).