ROMA – Marino Magrin, ex calciatore di Atalanta e Juventus, ha commentato in un’intervista a Sky Sport il momento d’oro dei bergamaschi, protagonisti in Champions League, dove sono ad un passo dai quarti di finale avendo battuto per 4-1 il Valencia nella gara di andata. Ad intervistarlo c’era Massimiliano Nebuloni. L’inviato Sky però, chiedendo al suo ospite quale avversario sognasse per i nerazzurri nei quarti di finale, elimina di fatto il Napoli: “La tua sfida ideale, quella del tuo cuore, sarebbe Atalanta-Juve o sarebbe più intrigante trovare sulla strada Messi?”.

“Stiamo con i piedi per terra, abbiamo ancora il ritorno. Sogno però una sfida col Barcellona e Messi, sarebbe degna di un’impresa storica”, risponde Magrin. Sia l’ex calciatore che il giornalista dimenticano però che il Barcellona negli ottavi sfiderà il Napoli che, evidentemente, danno già per eliminato. Dichirazioni che, ascoltate, non sono piaciute a moltissimi tifosi azzurri che hanno subito protestato, in particolare contro il giornalista Sky.

Magrin, ex centrocampista classe ’59, indossò la maglia della Juventus tra il 1987 e il 1989. Nonostante fosse stato acquistato per sostituire Platini, Magrin non indossò la prestigiosa maglia numero 10 durante le due stagioni in bianconero. Prima di approdare nella Vecchia Signora giocò nell’Atalanta per sei stagioni, dal 1981 al 1987. (fonte SKY SPORT)