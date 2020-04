ROMA – Nel corso di una diretta Instagram con Bobo Vieri, Nesta ha parlato, tra le altre cose, del Mondiale vinto nel 2006 e dell’addio alla Lazio.

Le dichiarazioni di Alessandro Nesta sono riportate da goal.com.

“Quel Mondiale non lo sento mio al 100%.

Ho avuto la fortuna di giocare in grandi squadre e di vincere, ma quando l’ho fatto ho sempre giocato le partite vere, quindi sento di più altre vittorie.

Al mondiale ho fatto due partite, quelle vere, quelle più emozionanti sono sono state le ultime contro Germania e Francia”.

“Giocare per tutta la carriera alla Lazio? All’epoca non sarei mai andato via, ma poi per quello che sono riuscito a fare al Milan mi è andata alla grande.

Ricordo che due anni prima giocammo una partita con il Real Madrid e Hierro mi disse ‘Devi venire al Real’, ma io gli dissi ‘No, sono alla Lazio’.

Il Milan mi ha permesso di impormi a grandi livelli.

Gli anni alla Lazio sono stati bellissimi, ma l’ultimo è stato durissimo.

Ero il capitano ed anche ero nel consiglio di amministrazione e andavo alle riunioni per vedere il bilancio, ma non ci capivo nulla.

Era diventato tutto troppo stressante, i compagni mi chiedevano degli stipendi ed io invidiavo gli stranieri perché vivevano la cosa per distacco.

Il Milan è stata una liberazione, mi ha dato la possibilità di pensare solo al calcio”.