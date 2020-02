NEW YORK – La sede dello storico Lazio Club a New York, il ristorante “Via della Pace”, è andato in fiamme. Un incendio che fortunatamente non ha ferito nessuno. È Giovanni Bartocci, uno dei fondatori, a dare l’annuncio su Instagram: “Ragazzi, tutto bene, nessun ferito. Via della Pace non sta messo bene, un po’ come il mio morale. Grazie a tutti per il supporto, sarà dura alzarsi questa volta”.

Il locale era diventato un vero e proprio ritrovo di tanti tifosi della Lazio. Il club, intitolato a Giorgio Chinaglia, ad ogni partita dei biancocelesti ospitava tanta gente davanti al maxi schermo. Già era tutto pronto per il big match di domenica sera che vedrà la Lazio sfidare la capolista Inter.

Giovanni Bartocci si era fatto conoscere anche per la sua passione verso il tennis. Durante gli ultimi US Open è stato protagonista di inquadrature continue a fianco di Corrado Barazzutti, Vincenzo Santopadre e tutto il team di Matteo Berrettini. (fonte CORRIERE DELLO SPORT)