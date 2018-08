LONDRA (INGHILTERRA) – Sarri vola in Premier League. L’ex allenatore del Napoli è primo in classifica, insieme a Liverpool e Watford, con tre successi in altrettante partite. Quasi 90 minuti ininterrotti di attacco del Chelsea valgono i tre punti sul Newcastle di Benitez. Prima il vantaggio di Hazard su rigore nell’ultimo quarto d’ora di partita. Poi l’inaspettato pari di Joselu (viziato da un fallo) e il nuovo e decisivo autogol di Yedlin. Sarri ancora a punteggio pieno [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

NEWCASTLE-CHELSEA 1-2

76′ rig. Hazard (C), 83′ Joselu (N), 87′ aut. Yedlin (N)

TABELLINO

Newcastle (5-4-1): Dubravka; Yedlin, Fernandez, Schär (79′ Muto), Clark, Dummett; Murphy (73′ Perez), Sung-Yueng Ki, Diamé, Ritchie; Rondon (62′ Joselu). All. Benitez

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic (79 Barkley); Pedro (68′ Willian), Morata (65′ Giroud), Hazard. All. Sarri

Ammoniti: 40′ Kovacic (C), 65′ Schär (N), 68′ Fernandez (N).

Gli highlights di Newcastle-Chelsea 1-2, Hazard decisivo.