NAPOLI – Psg furioso con l’arbitro Kuipers nel post partita della gara di Champions League pareggiata contro il Napoli. Hanno parlato Neymar e lo sceicco Al-Khelaifi. Le loro dichiarazioni sono state riportate dal Corriere dello Sport, quelle del patron del Psg in collaborazione con Italpress.

«Ci può stare che un arbitro sbagli – ha tuonato ‘O Ney’ – ma non mi è piaciuto come ci ha trattati: per questo ho perso il controllo e ho avuto un battibecco con lui. Non è che perché ha un fischietto e i cartellini può sentirsi in cima al mondo, spero che i suoi superiori ne prendano atto. Ci viene chiesto rispetto nei confronti degli arbitri, dovrebbe essere lo stesso per loro nei nostri confronti».

“Siamo venuti qui per vincere questa partita, ma sfortunatamente non ci siamo riusciti – le parole del patron del Psg -. Siamo sempre in corsa per la qualificazione, dobbiamo vincere le ultime due partite per qualificarci.

C’è fuorigioco sul rigore del Napoli e c’era un rigore per noi, ma bisogna accettare gli errori dell’arbitro, è chiaro, però, che l’introduzione del Var è necessaria e bisogna agire il più rapidamente possibile, al San Paolo due errori ci sono costati due punti.

Ora, però, dobbiamo pensare al Liverpool, dobbiamo concentrarci sulla grande partita che ci attende, Tuchel sta facendo un ottimo lavoro e sono molto soddisfatto, anche a Napoli abbiamo fatto quello che dovevamo ma non siamo stati fortunati, ora conta solo vincere le ultime due gare del girone”.

