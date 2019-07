RIO DE JANEIRO – Per Neymar e il Psg è arrivato il momento dei saluti, anche se non sarà una separazione facile. L’attaccante brasiliano non si è presentato al ritiro del club, che non l’ha affatto presa bene, ed è rimasto in Brasile a divertirsi a beach soccer e foot volley.

Non solo, O’Ney sta sfidando il suo attuale club diffondendo le immagini di questi suoi divertimenti estivi attraverso i social network. Insomma, con le dovute proporzioni, il brasiliano è come uno scolaro che marina la scuola e che sfida i professori facendoglielo sapere.

Pronta la reazione del Psg con il direttore sportivo Leonardo che fa sapere che il fuoriclasse “non è più indispensabile al Psg e può anche partire” naturalmente però alle condizioni della società.

In un’intervista al quotidiano Le Parisien, Leonardo preannuncia sanzioni per il calciatore per l’assenza al raduno e invita il Barcellona “a manifestarsi e fare un’offerta” se è interessato a Neymar. La telenovela del vado-non vado fra Neymar e Psg dunque entra nel vivo dopo mesi di segnali a mezzo stampa.

Leonardo precisa che Neymar “ha ancora 3 anni di contratto. Poiché non abbiamo ricevuto un’offerta, non possiamo discutere nulla”. E aggiunge: “Neymar può lasciare il PSG, se c’è un’offerta che va bene a tutti. Ma fino a oggi, non sappiamo se qualcuno vuole comprarlo o a quale prezzo. Tutto questo non si fa in un giorno, questo è sicuro …” (fonte Ansa).

Neymar, dove può andare? Real Madrid e Barcellona in pole sulle altre.

L’attaccante brasiliano potrebbe tornare in Spagna. Lui vuole il Barcellona ma al momento è il Real Madrid ad essere favorito perché i blaugrana sono impegnati nell’operazione Griezmann che dovrebbe costare al club catalano ben 120 milioni di euro.

Altro che ritiro precampionato con il Psg, Neymar si diverte sulle spiagge brasiliane con il campione di beach soccer Bello Soares. Il video da YouTube.