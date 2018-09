PARIGI (FRANCIA) – Il Paris Saint-Germain già vola nella Ligue 1. I prossimi avversari del Napoli nei gironi eliminatori della Champions League hanno completato il percorso netto in campionato: quattro partite, 12 punti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Oggi la squadra di Tuchel ha vinto in trasferta contro l’Olympique Nimes per 4-2, cercando di chiudere i conti già nel primo tempo, ma subendo a inizio ripresa l’inattesa rimonta dei padroni di casa. Ha aperto le marcature Neymar al 36′, esultando con il gesto delle lacrime contro i tifosi avversari, e ha raddoppiato Di Maria al 40′; nella ripresa, al 18′, Bobichon ha accorciato le distanze e Savanier al 26′ ha firmato il momentaneo pareggio.

Il PSG è risorto al 32′ con la rete di Mbappé e, nel finale (48′), Cavani ha calato il poker. Il Digione, che era a pari punti con i parigini, oggi è stato sconfitto in casa per 1-0 dal Caen, in gol dopo 21′ con Crivelli, restando a 9 punti.