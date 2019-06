Neymar, periodo nero: salta la Coppa America per infortunio

ROMA – Non è di certo un bel periodo per Neymar. Dopo la squalifica nelle coppe europee, dopo le accuse di violenza da parte di una donna, il fenomeno brasiliano si è infortunato in nazionale e salterà la tanto attesa Coppa America. Neymar infatti è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 20 minuti di gioco nell’amichevole contro il Qatar.

L’attaccante ha rimediato una distorsione alla caviglia destra e, dopo aver abbandonato il campo in lacrime, è stato trasportato in ospedale per accertamenti: qualche ora dopo, il comunicato della federazione brasiliana che lo esclude ufficialmente dal torneo, che comincerà tra 8 giorni. Nel frattempo, la stessa Cbf informa che il giocatore sarà chiamato a testimoniare davanti agli inquirenti per fare luce sulle accuse di violenza sessuale.

Il Brasile ha comunque vinto. A segno al 16′ con Richarlison e al 24′ con Gabriel Jesus. Nel secondo tempo si sono visti all’opera anche gli “italiani” Paquetà e Alex Sandro (il primo dentro al 68′, il secondo al 76′). Ma tutti i riflettori sono stati puntati su Neymar, applaudito e appoggiato dal pubblico prima e dopo l’infortunio che l’ha messo fuori gioco. (Fonte Gazzetta dello Sport).