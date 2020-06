SAN PAOLO (BRASILE) – Neymar è finito sotto accusa per dei presunti insulti omofobi nei confronti del fidanzato della mamma.

Più che fidanzato, in Brasile Tiago Ramos è considerato un toy boy perché è molto più piccolo della madre dell’attaccante brasiliano.

Nelle ultime settimane c’è stata maretta tra la mamma di Neymar e Tiago Ramos perché la signora avrebbe scoperto delle scappatelle del suo fidanzato con altri uomini.

Infatti Tiago Ramos sarebbe attratto sia dalle donne che dagli uomini.

Un attivista brasiliano LGBT ha presentato una denuncia contro Neymar all’ufficio del procuratore di San Paolo per omofobia.

L’attaccante del Paris SG avrebbe definito il compagno bisessuale di sua madre un “piccolo gay”.

L’attivista Agripino Magalhaes, che non è direttamente coinvolto nel caso, ha annunciato su Instagram che intende presentare una denuncia per “omofobia e incitamento all’odio”.

L’entourage dell’attaccante 28enne ha rifiutato di commentare queste informazioni.

Gli insulti omofobi sono stati ascoltati in una registrazione audio della conversazione privata del giocatore con diversi amici trapelata sulla stampa.

Neymar chiama Tiago Ramos, 22 anni, fidanzato di sua madre Nadine Gonçalves, 52 anni, “piccolo gay” e “figlio di p*ttana”.

Nadine Gonçalves ha reso pubblica la sua relazione con il giovane ad aprile, mentre la stampa scandalistica ha rivelato poco dopo che quest’ultimo è bisessuale.

Un anno fa, Neymar era stato accusato di stupro da una donna brasiliana che aveva portato a Parigi dopo un flirt online, ma il caso è stato archiviato per mancanza di prove definitive.

In questo momento Neymar è in “vacanza” perché il campionato francese è stato sospeso definitivamente per il coronavirus.

Neymar tornerà in campo per la Champions League.

La Ligue 1 ha deciso di non riprendere come i campionati di Belgio e Olanda.

Al contrario il nostro torneo, quello italiano, ricomincerà il 20 giugno.

La stagione di Neymar non è comunque conclusa perché sarà protagonista in Champions League con il suo Psg (fonte ANSA-AFP).