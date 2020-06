ROMA – Non si conosce ancora la data esatta del suo ritorno dal Brasile, ma da Rio de Janeiro a Parigi dove aspettano Neymar Jr. con ansia perché il campionato è finito ma la Champions riparte, non si parla d’altro che della turbolenta relazione tra la madre Nadine e Tiago, sbrigativamente etichettato come toy boy.

Tiago Ramos è finito all’ospedale, sembra che dopo una lite con Nadine abbia spaccato una finestra dell’appartamento.

La coppia ha testimoniato trattarsi di un incidente.

Tiago non è nuovo ad episodi del genere, già una volta Rita Cumplido, 44 anni, aveva ottenuto dal giudice che il ragazzo non si avvicinasse a casa sua.

Forse il perdono di mamma Nadine, 52 anni, non era così solido come strombazzavano i giornali di gossip, forse Tiago Ramos, 23 anni, è stato protagonista di un’altra scappatella.

Il ragazzo è bisessuale, e seppure siano state smentiti rumors favoleggianti un flirt a suo carico con il cuoco di Neymar, le sue uscite, vere o presunte, con altri ragazzi scatenano le immancabili scenate di Nadine, mamma di Neymar.

Che, tutto sommato, appare in forma, tirato, pronto per lo strano finale di stagione. (fonte Corriere dello Sport)