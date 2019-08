Neymar via dal Psg apre il giro di attaccanti: Dybala, Icardi, Dzeko...

ROMA – Neymar che va via dal Psg fa partire un giro di attaccanti che coinvolgerebbe diverse squadre. Il fuoriclasse brasiliano andrebbe o al Real Madrid o al Barcellona per un clamoroso ritorno. I francesi sono quindi obbligati a cercare un sostituto e la prima scelta sarebbe Dybala della Juventus. Si era parlato anche di un possibile scambio tra i due ma la pista spagnola sembra la più calda. Dybala al Psg sbloccherebbe Icardi alla Juventus che a sua volta sbloccherebbe Dzeko all’Inter e Higuain alla Roma. Un giro di punte intrecciato ma non impossibile.

La Juventus infatti dopo aver fatto operazioni in difesa e a centrocampo, sta cercando dei ricambi in attacco. Come ha detto Sarri, ci sono molti giocatori in partenza, almeno 6 saranno fuori dalla lista Champions. Quel che è certo è che la Juventus deve cedere, visto il numero alto di giocatori che ha in questo momento.

Anche l’Inter deve cedere, soprattutto Icardi, che al momento non ha ancora trovato una sistemazione per la prossima stagione. La maglia numero 9 data al neo acquisto Lukako è il segnale definitivo della rottura, semmai ce ne fosse ancora bisogno. La Roma invece vuole un attaccante. Con Dzeko in partenza i giallorossi cercano un bomber proprio alla Icardi… Dipende tutto dalla cessione di Neymar? (Fonte La Gazzetta dello Sport).