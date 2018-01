MADRID – Follie di calciomercato per uno sgarro ai cugini: Cristiano Ronaldo e soldi per Neymar, è il clamoroso piano che Florentino Perez (presidente del Real) avrebbe in mente di mettere in pratica la prossima estate per portare al Bernabeu il fuoriclasse brasiliano, oggi al Psg, diventato ormai un chiodo fisso del potentissimo presidente del Real Madrid. E sarebbe uno sgarbo non da poco al Barcellona (secolare rivale dei Blancos), che suo malgrado ha venduto Neymar ai francesi la scorsa estate.

A ventilarlo è la radio spagnola Cadena Ser, secondo cui il club blancos, dopo il Mondiale in Russia, “farà tutto il possibile per far firmare Neymar”. Per agevolare la trattativa, secondo le informazioni del programma ‘El Larguero’, Perez è disposto a mettere sul piatto Cristiano Ronaldo, 33 anni a febbraio che ha chiesto un robusto ritocco d’ingaggio (in linea con quanto guadagna il brasiliano o Messi) che il presidente merengue non è però disposto ad avallare.

Da qui il clamoroso scambio che farebbe piacere a tutti: “A Neymar, che stando a Madrid avrebbe più possibilità di vincere il Pallone d’Oro”, al Real che ha bisogno di un grande nome” e all’asso portoghese che vuole guadagnare un mucchio di soldi col suo ultimo contratto e a cui non dispiacerebbe, si dice, concludere la carriera a Parigi. Scherzi del destino, il prossimo 14 febbraio e il 6 marzo, il Real di CR7 e il Psg di Neymar si affrontano negli ottavi di Champions.