MADRID (SPAGNA) – Il Real vuole chiudere l’operazione Neymar prima del Mondiale in Russia. Lo scrive oggi ‘AS’ secondo cui dopo l’incontro nei giorni scorsi in un hotel di Parigi tra emissari del club merengue e Neymar senior per informarlo dell’intenzione di ingaggiare il figlio e studiare la strategia giusta per portarlo a Madrid.

Dopo aver trovato sponda nell’entourage del giocatore, stufo della Ligue1 e della vita a Parigi (“Cinque mesi sono stati come cinque anni”, riferiscono fonti vicine a O’Ney), il Real deve ora trovare il modo di convincere il Psg, il vero ostacolo alla trattativa.

Da qui l’intenzione di chiudere l’accordo prima dell’inizio della Coppa del Mondo, in modo da non condizionare tutto il resto del mercato, anche se Neymar senior considera l’operazione molto complicata.

Un ruolo nella trattativa, aggiunge ‘AS’, lo avrebbe svolto anche Marcelo, il terzino brasiliano del Real che avrebbe detto al connazionale che lo spogliatoio madridista sarebbe pronto ad accoglierlo al Bernabeu.