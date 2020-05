RIO DE JANEIRO (BRASILE) – Lo scherzo di Neymar al figlio durante la quarantena da coronavirus è virale sui social network.

Il fuoriclasse del Paris Saint Germain ha pubblicato il filmato sui suoi seguitissimi canali social.

L’attaccante della Nazionale Brasiliana di Calcio ha sfidato il figlio ad una gara di colpi di testa.

Suo figlio ha otto anni ed è già innamorato del calcio.

In questo filmato, si vede Neymar che lancia diverse palline da ping pong al figlio.

Il bambino deve colpirle di testa insaccandole in un cestino che si trova davanti a lui.

Il figlio di Neymar non se l’è cavata benissimo ed è stato anche vittima di uno scherzo…

Al momento dell’ultimo lancio, Neymar ha sostituito la pallina da ping pong con un uovo.

Il resto è facilmente immaginabile.

Il siparietto è terminato con le risate a squarciagola di entrambi.

O’Ney ha appena conquistato il suo terzo scudetto consecutivo con la maglia del Paris Saint Germain.

Questo perché il campionato francese di calcio è stato sospeso definitivamente ed il titolo è stato assegnato alla capolista al momento dell’interruzione.

Ma la stagione del Paris Saint Germain non è comunque terminata perché la squadra è ancora in corsa in Champions League (video YouTube).