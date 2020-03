PARIGI (FRANCIA) -Neymar ha voglia di scherzare di fare polemica anche in uno stadio a porte chiuse per le ormai note vicende del coronavirus.

Dopo la rete del momentaneo uno a zero del Paris Saint Germain sul Borussia Dortmund, Neymar ha voluto esultare prendendo in giro Haaland, calciatore che aveva deciso la gara di andata con una doppietta.

Haaland non l’ha presa bene e ha parlato di eliminazione del Borussia Dortmund per colpa delle porte chiuse: “Giocare senza pubblico è davvero una m…”.

La realtà è che ieri il Paris Saint Germain ha dominato la partita. Il Dortmund non è mai entrato in partita e Neymar è stato il migliore in campo con un gol e con l’espulsione provocata di Emre Can (ex calciatore della Juventus).

PSG-BORUSSIA DORTMUND 2-0

Riportiamo di seguito, il tabellino della partita che ha qualificato il Paris Saint Germain ai quarti di finale di Champions League.

28′ Neymar, 45′ +1′ Bernat



PSG (4-4-2): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di Maria (79′ Kurzawa), Gueye, Paredes, Neymar; Sarabia (64′ Mbappé), Cavani. All. Tuchel

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki, Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; T. Hazard (69′ Brandt), Haaland, Sancho. All. Favre



Ammoniti: Haaland (B), Hummels (B), Bernat (P), Di Maria (P)

Espulso Emre Can (B) all’89’ (video YouTube).