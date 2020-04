NEW YORK (STATI UNITI) – E’ stato il draft Nfl più strano di tutti i tempi.

I ragazzi dei college, che ambivano ad una chiamata nella massima serie del football americano, hanno seguito l’evento in diretta streaming.

Il commissario della lega, Roger Goodell, leggeva le scelte dei club con un rituale del tipo:

“Con la scelta numero uno, nel draft della Nfl del 2020, Cincinnati Bengals scelgono…”.

E così via fino a che il numero delle scelte per le società di football non erano esaurite.

Riportiamo di seguito, tutti i giocatori scelti, squadra per squadra.

Nfl draft 2020, le scelte da Arizona Cardinals a Carolina Panthers.

ARIZONA CARDINALS: Isaiah Simmons (No. 8), Josh Jones (No. 72), Leki Fotu (No. 114), Rashard Lawrence (No. 131), Evan Weaver (No. 202), Eno Benjamin (No. 222).

ATLANTA FALCONS: A.J. Terrell (No. 16), Marlon Davidson (No. 47), Matt Hennessy (No. 78), Mykal Walker (No. 119), Jaylinn Hawkins (No. 134), Sterling Hofrichter (No. 228).

BALTIMORE RAVENS: Patrick Queen (No. 28), J.K. Dobbins (No. 55), Justin Madubuike (No. 71), Devin Duvernay (No. 92), Malik Harrison (No. 98), Tyre Phillips (No. 106), Ben Bredeson (No. 143), Broderick Washington (No. 170), James Proche (No. 201), Geno Stone (No. 219).

BUFFALO BILLS: A.J. Epenesa (No. 54), Zack Moss (No. 86), Gabriel Davis (No. 128), Jake Fromm (No. 167), Tyler Bass (No. 188), Isaiah Hodgins (No. 207), Dane Jackson (No. 239).

CAROLINA PANTHERS: Derrick Brown (No. 7), Yetur Gross-Matos (No. 38), Jeremy Chinn (No. 64), Troy Pride (No. 113),Kenny Robinson (No. 152), Bravvion Roy (No. 184), Stantley Thomas-Oliver (No. 221).

Le scelte da Chicago Bears a Denver Broncos.

CHICAGO BEARS: Cole Kmet (No. 43), Jaylon Johnson (No. 50), Trevis Gipson (No. 155), Kindle Vildor (No. 163), Darnell Mooney (No. 173), Arlington Hambright (No. 226), Lachavious Simmons (No. 227).

CINCINNATI BENGALS: Joe Burrow (No. 1), Tee Higgins (No. 33), Logan Wilson (No. 65), Akeem Davis-Gaither (No. 107), Khalid Kareem (No. 147), Hakeem Adeniji (No. 180), Markus Bailey (No. 215).

CLEVELAND BROWNS: Jedrick Wills (No. 10), Grant Delpit (No. 44), Jordan Elliott (No. 88), Jacob Phillips (No. 97), Harrison Bryant (No. 115), Nick Harris (No. 160), Donovan Peoples-Jones (No. 187).

DALLAS COWBOYS: CeeDee Lamb (No. 17), Trevon Diggs (No. 51), Neville Gallimore (No. 82), Reggie Robinson (No. 123), Tyler Biadasz (No. 146), Bradlee Anae (No. 179), Ben DiNucci (No. 231).

DENVER BRONCOS: CeeDee Lamb (No. 17), Trevon Diggs (No. 51), Neville Gallimore (No. 82), Reggie Robinson (No. 123), Tyler Biadasz (No. 146), Bradlee Anae (No. 179), Ben DiNucci (No. 231).

Le scelte da Detroit Lions a Kansas City Chiefs.

DETROIT LIONS: Jeff Okudah (No. 3), D’Andre Swift (No. 35), Julian Okwara (No. 67), Jonah Jackson (No. 75), Logan Stenberg (No. 121), Quintez Cephus (No. 166), Jason Huntley (No. 172), John Penisini (No. 197), Jashon Cornell (No. 235).

GREEN BAY PACKERS: Jordan Love (No. 26), AJ Dillon (No. 63), Josiah Deguara (No. 94), Kamal Martin (No. 175), Jon Runyan (No. 192), Jake Hanson (No. 208), Simon Stepaniak (No. 209), Vernon Scott (No. 236), Jonathan Garvin (No. 242).

HOUSTON TEXANS: Ross Blacklock (No. 40), Jonathan Greenard (No. 90),Charlie Heck (No. 126), John Reid (No. 141), Isaiah Coulter (No. 171).

INDIANAPOLIS COLTS: Michael Pittman (No. 34), Jonathan Taylor (No. 41), Utah S Julian Blackmon (No. 85), Jacob Eason (No. 122), Danny Pinter (No. 149),Robert Windsor (No. 193), Isaiah Rodgers (No. 211), Dezmon Patmon (No. 212),Jordan Glasgow (No. 213).

JACKSONVILLE JAGUARS: CJ Henderson (No. 9), K’Lavon Chaisson (No. 20), Laviska Shenault (No. 42), DaVon Hamilton (No. 73), Ben Bartch (No. 116), osiah Scott (No. 137), Shaquille Quarterman (No. 140), Daniel Thomas (No. 157),Collin Johnson (No. 165), Jake Luton (No. 189),Tyler Davis (No. 206), Chris Claybrooks (No. 223).

KANSAS CITY CHIEFS: Clyde Edwards-Helaire (No. 32), Willie Gay (No. 63), Lucas Niang (No. 96), L’Jarius Sneed (No. 138), Michael Danna (No. 177), Thakarius Keyes (No. 237).

Le scelte da Las Vegas Raiders a Minnesota Vikings.

LAS VEGAS RAIDERS: Henry Ruggs (No. 12), Damon Arnette (No. 19), Lynn Bowden (No. 80), Bryan Edwards (No. 81), Tanner Muse (No. 100), John Simpson (No. 109), Amik Robertson (No. 139).

LOS ANGELES CHARGERS: Justin Herbert (No. 6), Kenneth Murray (No. 23), Joshua Kelley (No. 112), Joe Reed (No. 151), Alohi Gilman (No. 186), K.J. Hill (No. 220).

LOS ANGELES RAMS: Cam Akers (No. 52), Van Jefferson (No. 57), Terrell Lewis (No. 84), Terrell Burgess (No. 104), Brycen Hopkins (No. 136), Jordan Fuller (No. 199), Clay Johnston (No. 234), Sam Sloman (No. 248),Tremayne Anchrum (No. 250).

MIAMI DOLPHINS: Tua Tagovailoa (No. 5), Austin Jackson (No. 18), Noah Igbinoghene (No. 30), Robert Hunt (No. 39), Raekwon Davis (No. 56), Brandon Jones (No. 70), Solomon Kindley (No. 111), Jason Strowbridge (No. 154), Curtis Weaver (No. 164), Blake Ferguson (No. 185), Malcolm Perry (No. 246).

MINNESOTA VIKINGS: Justin Jefferson (No. 22), Jeff Gladney (No. 31), Ezra Cleveland (No. 58), Cameron Dantzler (No. 89),D.J. Wonnum (No. 117), James Lynch (No. 130), Troy Dye (No. 132), Harrison Hand (No. 169), K.J. Osborn (No. 176), Blake Brandel (No. 203), Josh Metellus (No. 205), Kenny Willekes (No. 225), Nate Stanley (No. 244), Brian Cole II (No. 249),Kyle Hinton (No. 253).

Le scelte da New England Patriots a New York Jets.

NEW ENGLAND PATRIOTS: Kyle Dugger (No. 37), Josh Uche (No. 60), Anfernee Jennings (No. 87), Devin Asiasi (No. 91), Dalton Keene (No. 101), Justin Rohrwasser (No. 159), Michael Onwenu (No. 182), Justin Herron (No. 195), Cassh Maluia (No. 204), Dustin Woodard (No. 230).

NEW ORLEANS SAINTS: Cesar Ruiz (No. 24), Zack Baun (No. 74), Adam Trautman (No. 105), Tommy Stevens (No. 240).

NEW YORK GIANTS: Andrew Thomas (No. 4), Xavier McKinney (No. 36), Matt Peart (No. 99), Darnay Holmes (No. 110), Shane Lemieux (No. 150), Cam Brown (No. 183), Carter Coughlin (No. 218), T.J. Brunson (No. 238), Chris Williamson (No. 247), Tae Crowder (No. 255).

NEW YORK JETS: Mekhi Becton (No. 11), Denzel Mims (No. 59), Ashtyn Davis (No. 68), Jabari Zuniga (No. 79), La’Mical Perine (No. 120), James Morgan (No. 125), Cameron Clark (No. 129), Bryce Hall (No. 158), Braden Mann (No. 191).

Le scelte da Philadelphia Eagles ai Redskins.

PHILADELPHIA EAGLES: Jalen Reagor (No. 21), Jalen Hurts (No. 53), Davion Taylor (No. 103), K’Von Wallace (No. 127), Jack Driscoll (No. 145), John Hightower (No. 168), Shaun Bradley (No. 196), Quez Watkins (No. 200), Prince Tega Wanogho (No. 210), Casey Toohill (No. 233).

PITTSBURGH STEELERS: Chase Claypool (No. 49), Alex Highsmith (No. 102), Anthony McFarland (No. 124), Kevin Dotson (No. 135), Antoine Brooks Jr. (No. 198), Carlos Davis (No. 232).

SAN FRANCISCO 49ERS: Javon Kinlaw (No. 14), Brandon Aiyuk (No. 25), Colton McKivitz (No. 153), Charlie Woerner (No. 190), Jauan Jennings (No. 217).

SEATTLE SEAHAWKS: Jordyn Brooks (No. 27), Darrell Taylor (No. 48), Damien Lewis (No. 69), Colby Parkinson (No. 133), DeeJay Dallas (No. 144), Alton Robinson (No. 148), Freddie Swain (No. 214), Stephen Sullivan (No. 251).

TAMPA BAY BUCCANEERS: Tristan Wirfs (No. 13), Antoine Winfield (No. 45), Ke’Shawn Vaughn (No. 76), Tyler Johnson (No. 161), Khalil Davis (No. 194),Chapelle Russell (No. 241), Raymond Calais (No. 245).

TENNESSEE TITANS: Isaiah Wilson (No. 29), Kristian Fulton (No. 61), Darrynton Evans (No. 93), Larrell Murchison (No. 174), Cole McDonald (No. 224),Chris Jackson (No. 243).

WASHINGTON REDSKINS: Chase Young (No. 2), Antonio Gibson (No. 66), Saahdiq Charles (No. 108), Antonio Gandy-Golden (No. 142), Keith Ismael (No. 156), Khaleke Hudson (No. 162), Kamren Curl (No. 216), James Smith-Williams (No. 229) (fonte Sky Sport).