NFL, Kendrick Norton dei Miami Dolphins perde il braccio in un incidente

MIAMI – La giovane promessa del football americano, Kendrick Norton, ha perso un braccio in un terribile incidente stradale. Ieri notte Norton stava guidando la sua Ford F-250 quando è finito contro un muro ribaltandosi.

Quando i soccorritori sono arrivati, hanno assistito a una scena agghiacciante: il braccio sinistro del giocatore sarebbe stato ritrovato sotto l’auto. “Non riesco a raggiungere il braccio amputato”, si sente dire da un soccorritore nella telefonata con l’operatore d’emergenza.

“Posso confermare – ha detto l’agente del giocatore, Malki Kawa – che Kendrick ha subito ferite multiple, compresa l’amputazione di un braccio. Ora preghiamo per lui”. Il giocatore è ricoverato in “condizioni critiche”, mentre la ragazza che era con lui in macchina, portata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Norton, 22 anni, nato a Jacksonville, Florida, aveva realizzato l’anno scorso il sogno di una vita: al draft 2018 era approdato nella Nfl dall’Università di Miami. Dopo aver giocato con i Carolina Panther, aveva firmato per i Miami Dolphins. (AGI)

La notizia dell’incidente di Kendrick Norton ha scosso il mondo del football americano. Nelle ultime ore, sono stati postati moltissimi messaggi sui social network per incoraggiare Norton. Riportiamo di seguito quelli in evidenza su Twitter.

L’agente Malki Kawa ha scritto: “Con tristezza, posso confermare che Kendrick Norton ha avuto un incidente d’auto la scorsa notte e ha subito diverse lesioni, tra cui l’amputazione del braccio. Vi chiediamo di continuare a pregare per lui. La sua famiglia chiede anche che il pubblico rispetti la privacy di Kendrick”.

Il giocatore di Football Americano David Njoku ha scritto: “Preghiera seria per il mio uomo Kendrick Norton. Dio veglia su di lui nel nome di Gesù, Amen.”. Il giornalista Ian Rapoport ha scritto: “Una notizia terribile per i # Dolphins: Kendrick Norton ha avuto un incidente d’auto la scorsa notte e i medici gli hanno amputato il braccio, dicono le fonti. Altri dettagli non sono ancora disponibili. Ma è ancora all’ospedale.”

Il giornalista Andy Slater ha scritto: “Sfortunato notiziario: il giocatore dei Dolphins Kendrick Norton è stato coinvolto in un brutto incidente. Più fonti dicono che dovrà amputarsi il braccio”.