MILANO – Nicole Ciocca, compagna del centrocampista dell’Inter Gagliardini, ha voluto celebrare la doppietta del calciatore con questo post su Instagram.

Alla strana domanda della mia più cara amica “hai voglia oggi di andare allo stadio?”

Rispondo “non penso neanche alla voglia, ci tengo così tanto ad essergli sempre vicina che per me, fare il possibile per non mancare mai, viene prima di ogni possibile -non voglia-“.

Detto questo, sfido il minuto partendo il più tardi possibile da casa, avendo da una settimana oltre a Crystal, il suo piccolino🐾. Nonostante tutto, sento di non poter mancare.

Ed Ecco, una partita un po’ speciale di questa grande @inter che finalmente non ci fa soffrire fino agli ultimi minuti.

Ma soprattutto, per me, una partita unica.

Ritroviamo il goal dopo un anno e mezzo. Non ci credo. Riguardo il replay attentamente ed il boato nella magica San Siro mi fa credere che sia tutto vero.

Mai avrei immaginato di potermi commuovere di fronte ad una partita di calcio, ma quando questo non è semplicemente “calcio” ma è lavoro, impegno, costanza e tanti sacrifici condivisi, quando questo è vita quotidiana, non può che arrivarti un’emozione indescrivibile dritta al cuore.

Per te, per noi. ⚽👫🐾💪🏼💞

Emozione e felicità.

Buona domenica!

#thedayafter 🖤💙

Gagliardini a Sky: “E’ un momento magico, giochiamo tutti bene”

Ai microfoni di Sky Sport, nel dopo partita del Meazza, il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini.

Un momento magico, un momento particolare a livello di squadra

Si, assolutamente. È un momento molto positivo, lo dimostra il fatto che chi gioca, gioca, fa bene. Oggi abbiamo fatto una grande partita, una grande prestazione, vittoria importante. Martedì c’è una partita fondamentale.

Cosa significano per te questi due gol? Emozionato?

Più che emozionato, diciamo che avevo bisogno di fare una partita così, non tanto per i gol. Chiaramente, non sono abituato a farli, ma mi fa piacere farne due in una partita. Però, avevo bisogna di fare una partita così, visto un inizio di campionato in cui potevo, sicuramente, fare meglio, ma sono contento di questa partita e cercherò di continuare a fare così ed essere a disposizione del mister quando mi chiama.

Hai sofferto un po’ in questo periodo, nel quale non hai avuto tante possibilità?

Si, è normale che, giocando poco, qualsiasi giocatore un po’ ci soffre, però, è giusto allenarsi bene. La squadra sta facendo bene, ormai da une mese facciamo anche di più, grandi risultati, grandi partite ed è giusto andare avanti così.

Il Barcellona

Una partita difficilissima, là hanno dimostrato che tipo di squadra sono, ma penso che abbiamo tutte le carte per giocarcela.

Scudetto parola vietata?

Non è il momento di pensarci, è giusto pensare partita per partita, poi, vedremo a marzo dove saremo.

