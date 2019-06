Nicole Confortin, fidanzata Andrea Pinamonti, è la nuova star di Instagram

MILANO – Andrea Pinamonti incanta al Mondiale Under 20 in corso in Polonia e la sua fidanzata, la stupenda Nicole Confortin, spopola su Instagram. La dolce metà di Andrea Pinamonti è una modella che sui social network è seguita da più di 53mila follower. Per questo motivo, è considerata una influencer in rampa di lancio.

Nicole Confortin ama la moda, lo spettacolo ed i viaggi. Ama caricare foto su Instagram che parlano della sua vita professionale ma anche della sua quotidianità. Ovviamente, non mancano le foto in compagnia di Andrea Pinamonti.

Il bomber di proprietà dell’Inter, dopo un’ottima stagione tra le fila del Frosinone nonostante la retrocessione in Serie B dei ciociari, sta brillando al Mondiale Under 20 in corso in Polonia. L’Italia si è qualificata ai quarti di finale del Mondiale Under 20 grazie ad un successo per uno a zero sui padroni di casa della Polonia. La partita è stata decisa da un gol di Andrea Pinamonti.

Il baby fenomeno dell’Inter è stato provocato dal portiere della Polonia ma ha saputo mantenere la calma e lo ha punti con un rigore a cucchiaio alla Francesco Totti. Con questa esecuzione ha mostrato personalità e ha caricato i compagni di squadra, da vero leader dello spogliatoio, verso la vittoria e quindi verso la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale Under 20. Questa rete di Andrea Pinamonti non è l’unica che ha segnato nel corso di questo Mondiale Under 20.

Il centravanti dell’Inter ha segnato anche il gol che ha deciso la partita contro l’Ecuador nella fase a gironi del Mondiale Under 20. Come detto, l’Italia si è qualificata per i quarti di finale del Mondiale Under 20. In questo turno ad eliminazione diretta, gli azzurrini affronteranno la vincente di Argentina-Mali. Sarebbe meglio affrontare il Mali perché l’Argentina è una squadra ricca di talento ed è considerata la favorita per il successo finale.