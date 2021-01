Nicolò Rovella, chi è il nuovo colpo di calciomercato della Juventus che resta in prestito al Genoa. Tripla operazione di mercato sull’asse Torino-Genova: Nicolò Rovella passa alla Juventus, Manolo Portanova ed Elia Petrelli vanno al Grifone.

I contratti sono stati depositati in Lega, i giocatori si trasferiscono a titolo definitivo. Il centrocampista classe 2001 arriverà sotto la Mole soltanto la prossima stagione. I dirigenti bianconeri, infatti, hanno deciso di lasciarlo in prestito ai liguri fino al termine del campionato.

Una operazione di mercato alla Kulusevski

Insomma, si scrive Rovella ma si legge Kulusevski visto che la Juventus lo ha preso con una operazione uguale a quella dello scorso anno. Lo scorso gennaio, la Juve prese Kulusevski ma lo lasciò al Parma fino al termine del campionato. Lo stesso è stato fatto con Rovella. Anche in questo caso, il suo futuro è in bianconero.

Nicolò Rovella chi è: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo acquisto della Juventus

Rovella ha 19 anni ed è un prodotto del settore giovanile del Genoa. Gioca in Serie A da pochissimi mesi ma sono bastate 14 partite per convincere la Juventus e per meritarsi una maglia da titolare nella Nazionale Italiana Under 21.

Piede destro naturale dotato di una buona tecnica individuale ed eleganza nei movimenti, è abile tanto in fase difensiva quanto in fase offensiva. Può essere impiegato in più ruoli, fino a questo momento ha giocato sia come regista che come mezzala.

Tante geometria in mezzo al campo ma fino a questo momento ha mostrato scarsa incisività sotto rete. Non ama tanto tirare in porta, preferisce sfornare assist per i compagni di squadra.