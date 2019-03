Nicolò Zaniolo, la foto con Chiellini su Instagram scatena i tifosi della Juventus e della Roma

UDINE – La foto della discordia. Dopo Italia-Finlandia 2-0 (gol di Nicolò Barella e Moise Kean), Nicolò Zaniolo ha pubblicato una foto su Instagram per festeggiare il suo esordio in Nazionale ad appena 19 anni al termine di una stagione straordinaria tra le fila della Roma, dove è stato ribattezzato il “nuovo Totti”. Nella foto, Zaniolo riceveva i complimenti di Giorgio Chiellini, leader della Nazionale Italiana e della Juventus. Nell’era dei social, una semplice foto può scatenare una bufera.

Nicolò Zaniolo, i tifosi della Juventus lo tentano: “Raggiungi Chiellini a Torino…”

Così i tifosi della Juventus hanno scritto messaggi pubblici che avevano tutti lo stesso argomento: “Bravo Zaniolo, fai amicizia con Chiellini. Ti aspettiamo alla Juventus il prossimo anno”. Se i tifosi della Juventus hanno accolto con entusiasmo il post Instagram di Zaniolo, non si può dire lo stesso di quelli della Roma. Come scritto in precedenza, Zaniolo è il nuovo idolo dei tifosi della Roma. I supporters giallorossi vedono in lui il nuovo Francesco Totti.

Per questa ragione vorrebbero vederlo a lungo con la maglia della Roma anche perché lo stesso Zaniolo disse alle Iene di sognare una lunga permanenza in giallorosso. Quindi i tifosi della Roma hanno commentato così: “Zaniolo, non fare scherzi. Stai lontano da Chiellini. Stai lontano dalla Juventus. Devi rimanere alla Roma per diventare il nuovo Francesco Totti”. Come andrà a finire? Chi la spunterà? Lo sapremo la prossima estate…