Nicolò Zaniolo si è preso qualche critica sui social per aver pubblicato l’immagine del murales di Totti nel cuore di Roma con il suo volto al posto di quello dello storico capitano.

Un gesto, ovviamente, in buona fede quello di Nicolò Zaniolo ma che comunque ha attirato qualche commento negativo.

“Te se vuole bene – si legge tra i tanti tweet – ma non t’allargà”, qualcun altro lo ha ripreso ricordandogli “che troppo dovrai fare prima di meritarti qualcosa del genere”.

E ancora: “Ragazzo, vola basso”, oppure: “Ma Fedez che gli cura i social in questo momento dove sta?”.

Ma qualcuno lo ha anche difeso:

“Ragazzi ma come fate a criticare un ragazzo che ama la Roma? Non conosce un murales di Totti, ma è nato a Massa ed è a Roma da tre anni!”, uno dei tanti post sui social. “Questo è destabilizzare l’ambiente, accusare il talento più importante d’Italia per uno stupido fotomontaggio. Mi lasciate senza parole”.

Vedendo le critiche Nicolò ha poi rimosso il post, ricaricandolo poi con un’altra didascalia:

“Un grazie speciale a chi ha realizzato questo murales nel quartiere Monti! Orgoglioso di voi e di vestire questi magnifici colori“. (Fonti: Instagram, La Gazzetta dello Sport).