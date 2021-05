“Niente polemiche e forza Milan”. Il responsabile della comunicazione Vercellone chiama alla carica i tifosi

Il caso Donnarumma, Calhanoglu e il messaggio sui social, alcuni compagni contro Ibrahimovic, in casa Milan sembrerebbero essere nate delle polemiche che viaggiano sui social. Polemiche che però sembrerebbero anche essere fini a sé stesse visto che i rossoneri sono in piena corsa per un posto in Champions League dopo diversi anni.

Proprio per questo motivo c’è bisogno di serenità e del supporto dei tifosi. Lo sa bene il responsabile della comunicazione del Milan Pier Donato Vercellone che con un tweet che sta diventando virale sui social mette il punto sulla vicenda e detta la linea: niente polemiche e “sempre forza Milan”.

Milan, le polemiche e il tweet di Pier Donato Vercellone

Prima il caso Donnarumma, in scadenza di contratto e vicino alla Juventus. Alcuni tifosi gli hanno chiesto di non giocare contro la Juventus domenica prossima se già sa che andrà via. Poi il messaggio di Calhanoglu sui social che ha postato il gol realizzato contro il Sassuolo con il messaggio “quando alcune persone parlano troppo”. Un messaggio generico indirizzato a qualcuno, non si sa chi, che ha criticato le sue ultime prestazioni. Poi la voce secondo cui alcuni calciatori del Milan avrebbero tolto il like sui social a Zlatan Ibrahimovic dopo la partita vinta contro il Benevento.

Una serie di piccoli fattori, o presunti tali, che puntano più a destabilizzare l’ambiente rossonero che altro. Ed è anche per questo che il responsabile della comunicazione del Milan Pier Donato Vercellone è voluto intervenire con un messaggio chiaro. “Personalmente invece del boicottaggio dei social, adotterò una forma di sciopero bianco: fino a fine campionato, tutti i giorni, pubblicherò un tweet così: #forzamilan #sempremilan”. Un modo per lasciare queste sterili polemiche alle spalle e concentrare tutto e tutti sull’obiettivo Champions.

Il calendario per la corsa Champions del Milan e le altre

Come detto c’è un posto in Champions League da conquistare per il Milan, così come per Juventus, Atalanta, Napoli e Lazio. Si tratta di tre posti disponibili per cinque squadre. Vediamo il calendario.

CLASSIFICA ATTUALE

Inter 82

Atalanta 69

Juventus 69

Milan 69

Napoli 67

Lazio 64 una partita in meno

35° giornata (9 maggio)

Juventus-Milan

Spezia-Napoli

Fiorentina-Lazio

Parma-Atalanta

36° giornata (12 maggio)

Torino-Milan

Sassuolo-Juventus

Napoli-Udinese

Lazio-Parma

Atalanta-Benevento

37° giornata (16 maggio)

Juventus-Inter

Milan-Cagliari

Roma-Lazio

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

38° giornata (23 maggio)