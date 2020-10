NBA, l’ex giocatore Nikola Pekovic grave per Covid: è ricoverato in ospedale (foto Ansa)

Nikola Pekovic è grave per Covid a 34 anni, l’ex stella NBA è ricoverata in ospedale e fatica a respirare.

Come riporta Sky Sport citando il media serbo Telegraf, l’ex cestista dei Minnesota Timberwolves è ricoverato in ospedale con una brutta infiammazione ai polmoni e la necessità di un respiratore.

Per Pekovic è il secondo ricovero in pochi giorni, era già stato in ospedale quindici giorni fa a Podgorica (capitale del Montenegro). Sembrava migliorato ma evidentemente non era così.

Una carriera al top con trofei in Europa e sette anni in NBA.

Nikola Pekovic ha avuto una carriera di successo sia in Europa che in America. In Europa ha vinto praticamente tutto giocando in Serbia con Atlas e Partizan Belgrado ed in Grecia con il Panathinaikos.

Nella sua bacheca ci sono ben dieci trofei. Pekovic ha conquistato sette titoli nazionali e tre internazionali.

Infatti l’ex star di Minnesota ha vinto quattro trofei in Serbia, tre trofei in Grecia, e tre titoli europei (l’Eurolega con il Panathinaikos e due Lega Adriatica con il Partizan Belgrado).

Grazie alle ottime prestazioni in Europa, si è guadagnato ben sette stagioni in NBA. Con i Timberwolves non ha vinto trofei ma ha comunque realizzato 3405 punti in 271 partite disputate.