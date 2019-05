La Norvegia travolge 12-0 l’Honduras con 9 gol di Haland VIDEO

ROMA – La Norvegia travolge 12-0 l’Honduras grazie ai 9 gol (tra il 7′ e il 90′) di Erling Braut Haland. No, non è una notizia che si legge spesso. Non si legge spesso di un 12-0 e non si legge spesso di un calciatore che realizza 9 gol in una sola partita. Tutto è successo in una partita del girone del Mondiale under 20.

Ma chi è Erling Braut Haland? Haland, 191 centimetri per 87 chili, è un giovane attaccante, classe 2000, del Salisburgo. Erling è anche figlio d’arte. Suo padre Alf-Inge, giocò nel Leeds. Su di lui, su Haland figlio, qualche mese fa si registrò anche l’interesse della Juventus.

“A 15 anni – racconta la “Gazzetta” – già si affacciava in prima squadra in patria, al Bryne, poi nel 2017 lo prende il Molde di Solskjaer, che ai vecchi tempi si incrociava in campo col papà e per due anni ha tenuto a bottega il figlio. E proprio l’attuale allenatore dello United spese il paragone pesante: Mi ricorda Lukaku”.

Tra l’altro non è che la Norvegia, fino alla partita con l’Honduras, abbia fin qui fatto bene al Mondiale. La truppa di Haland infatti prima di questa travolgente vittoria aveva perso due partite su due. E questo rende ancor più particolare il 12-0. Tra l’altro Haland di gol ne ha realizzati 10 ma uno per sua sfortuna gli è stato annullato per un fallo.