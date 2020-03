Abdelhak Appie Nouri, il giocatore dell’Ajax dopo tre anni si è svegliato dal coma

ROMA – Dopo quasi tre anni si è svegliato dal coma Abdelhak Appie Nouri, il giocatore dell’Ajax di origini marocchine, colpito da ictus l’8 luglio del 2017.

Nouri si sentì male durante una partita amichevole contro il Werder Brema. Il giovane, oggi 22enne, era uno dei più promettenti giocatori dell’Ajax, e quando ebbe l’ictus era stato appena eletto miglior giocatore della stagione nella seconda divisione olandese.

Già a un anno dal ricovero Nouri ha dato segnali di miglioramento, anche se ha subito danni cerebrali, ma adesso a 2 anni e 8 mesi da quel tragico giorno -come ha raccontato in queste ore il fratello del calciatore, Abderrahim nel programma tv ‘De Wereld Draait Door’ , “Appie ha finalmente lasciato l’ospedale, non è più in coma, è a casa, dorme, mangia, aggrotta le ciglia, rutta, ma è molto dipendente e non si alza dal letto”. Insomma ora Nouri è “consapevole di dove si trova ed è importare per lui stare in famiglia E’ possibile comunicare con lui, guardiamo anche le partite di calcio e reagisce”.

Nel caos, nel mare, nella tempesta di brutte notizie che in questi giorni stanno colpendo, come uno tsunami, il mondo finalmente una buona notizia. Nouri finalmente si è svegliato dal coma.

Fonte: Ansa.