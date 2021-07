Novak Djokovic battuto in semifinale da Zverev alle Olimpiadi: sfuma il Golden slam per il serbo (foto ANSA)

Novak Djokovic è stato eliminato in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sfuma così il “golden slam”, la vittoria di tutti e quattro gli slam di tennis, sommata all’oro del torneo olimpico. Il numero uno al mondo è stato eliminato in tre set dal tedesco Zverev (1-6, 6-3, 6-1). Djokovic proverà a consolarsi col bronzo nella finale per il terzo posto contro Pablo Carreno Busta. La finalissima per l’oro sarà tra Zverev e il russo Karen Khachanov.

Djokovic, sfuma il Golden Slam: ora testa agli US Open

Per Djokovic venti titoli Slam in carriera (eguagliato il primato di Federer e Nadal), protagonista fin qui di uno strepitoso 2021 che lo ha visto trionfare agli Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon e perdere solo tre incontri a fronte di 38 successi. Djokovic aveva battuto sei volte su 8 Zverev, con l’ultimo ko che risaliva all’ultimo atto delle Atp Finals 2018. Ora per il numero uno al mondo testa agli US Open dove vincendo potrebbe eguagliare l’impresa di Rod Laver risalente al 1969., l’unico finora ad esser riuscito a vincere tutti e quattri i grandi tornei in un anno solare.

Golden Slam, chi è riuscito nell’impresa

L’impresa di vincere tutti e 4 i grandi tornei dello Slam e l’Olimpiade in una sola stagione era riuscita solo alla tennista Steffi Graff nel 1988.