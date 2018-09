ROMA – Novak Djokovic ha vinto per la terza volta gli US Open. Il tennista serbo ha battuto in finale l’argentino Juan Martin del Potro per 6-3, 7-6 (4), 6-3, in tre ore e sedici minuti. È diventato così il terzo giocatore ad aver vinto più Grand Slam di sempre: 14, dopo lo svizzero Federer che ne ha vinti 20 e lo spagnolo Nadal con 17.

La vittoria segna il suo ritorno in piena forma dopo un 2017 molto difficile, fatto di sconfitte, infortuni, cambi di allenatore e la decisione di non partecipare agli scorsi US Open e ritirarsi per il resto della stagione. Nel 2018 era tornato e aveva vinto Wimbledon, risalendo rapidamente la classifica ATP dei tennisti professionisti: oggi è tornato al terzo posto, dopo Nadal e Federer.

Del Potro, fino a domenica al terzo posto della classifica, era arrivato alla sua prima finale in uno Slam da nove anni: l’ultima volta era il settembre 2009, aveva 20 anni e affrontò Rafael Nadal in semifinale e Federer in finale. “Sono molto infelice per aver perso oggi, ma Novak si è meritato il trofeo” ha detto l’argentino al termine della finale.