GLASGOW – Nuove medaglie per gli azzurri ai campionati europei di nuoto di Glasgow, in Scozia. Fabio Scozzoli ha vinto l'argento nei 50 rana, Gregorio Paltrinieri l'argento negli 800 stile libero.

Scozzoli ha nuotato in 26″79. L’oro è andato al britannico Adam Peaty (26″09), medaglia di bronzo per lo sloveno Peter John Stevens (27″06).

Paltrinieri ha chiuso al secondo posto in 7:45.12 cedendo lo scettro sulla distanza all’ucraino Mykhaylo Romanchuk, oro in 7:42.96. Bronzo al tedesco Florian Wellbrock (7:45.60). Per Patrinieri è la seconda medaglia dopo il bronzo nei 1500.