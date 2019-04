Nuova maglia Juventus senza strisce fa discutere anche in Inghilterra, il Fulham: “Per sempre nella nostra ombra”

LONDRA – La nuova maglia della Juventus non fa discutere solamente in Italia ma anche all’estero. Molti tifosi bianconeri non hanno accettato di buon grado la decisione di togliere le famose strisce dalla divisa della Juve. Dopo che lo scorso anno era stato anche cambiato il logo storico della Juventus. All’estero invece, il Fulham lamenta un plagio da parte della Juventus.

Nuova maglia Juventus senza strisce, Fulham grida al plagio attraverso Twitter.

«Per sempre nella nostra ombra», è il testo del tweet polemico del Fulham, società di Londra che occupa il 19° posto in Premier League, che ha tempestivamente taggato l’account in lingua inglese della Juventus, scatenando l’ironia dei propri sostenitori, fortemente legati all’ultimo precedente tra le due squadre (il 4-1 per il Fulham nell’Europa League 2009-2010).

Il tabellino di quel famoso Fulham-Juventus, terminato sul 4-1 per il club di Londra.

FULHAM: Schwarzer; Kelly (26’ st Dempsey), Hangeland, Hughes, Konchesky; Duff, Baird, Etuhu, Davies; Gera (40’ st Riise); Zamora. A disposizione: Zuberbhuler, Dikcagoi, Riise, Smalling, Nevland, Marsh-Brown. All. Hodgson.

JUVENTUS: Chimenti; Salihamidzic, Zebina, Cannavaro, Grosso (40’ st Del Piero); Camoranesi (7’ st De Ceglie), Felipe Melo, Sissoko; Candreva (28’ pt Grygera), Diego; Trezeguet. A disposizione: Pinsoglio, Poulsen, Marrone, Iaquinta. All. Zaccheroni.

ARBITRO: Kuipers (Olanda).

ESPULSI: 27’ pt Cannavaro, 45’ st Zebina.

AMMONITI: 12’ pt Camoranesi, 45’ st Konchesky, 47’ st Felipe Melo.

RETI: 2’ pt Trezeguet, 9’ pt Zamora, 39’ pt e 3’ st rig. Gera, 38’ st Dempsey.