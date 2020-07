Presentate le nuove maglie delle squadre di Serie A per la stagione 2020-21. Mentre le prime maglie rispecchiano più o meno il classico stile di ogni singola squadra, le seconde e le terze…

Prendiamo per esempio le nuove maglie Serie A della Juventus. Mentre la prima è sempre a strisce bianconere (più fine questa volta e con delle tinte dorate) e la seconda blu con delle striscette bianche, la terza è praticamente arancione stile tigre. Un colore che i tifosi juventini non sono certamente abituati a vedere.

Ma forse c’è di peggio…

Anche l’Inter ha voluto dare un tocco di “originalità”. Prima maglia sempre neroazzurra ma con strisce a zig zag. La seconda invece è a quadrettoni. Sfondo bianco e striscette nere e azzurre, come fosse una tovaglia. E infatti Ciccio Graziani commenta: “Sembra la tovaglia che ho a casa…”. Per la terza strisce orizzontali nere e grigie, una maglia che piacerà sicuro ai tifosi dell’Inter in quanto ricorda molto quella della finale di Coppa Uefa vinta contro la Lazio.

Le nuove maglie di Lazio, Roma e Milan.

Anche la Lazio ha voluto mantenere uno stile standard per quanto riguarda la prima maglia. Classico celeste con bordini bianchi. Un blu quasi elettrico invece per la seconda. Di fatto le due maglie sono identiche nello stile, cambia solo la tonalità.

Completamente diverso invece il discorso per le nuove maglie della Roma. La prima mantiene sì i classici colori giallo e rosso, ma lo fa su diverse tonalità. Maglia rossa e sul petto una striscia fatta di diversi colori: arancione, giallo, rosso acceso. La seconda invece è avorio con il lupetto e con pochi richiami al giallo e al rosso. Meglio sicuramente di quella che circolava prima: sabbiata, oppure di marmo se preferite… Grigia-bianca con puntini neri. Terza maglia nera con tinte arancioni.

In casa Milan, per la stagione del ritorno in Europa, hanno puntato sul classico. Prima maglia a strisce rossonere poi seconda e terza rispettivamente bianca zigrinata e un blu chiaro sempre zigrinato. Per tutte le altre squadre invece pochi cambiamenti, mancano ancora da ufficializzare alcune seconde maglie, ma per ora le prime rimangono sullo standard. Visto questo gioco di colori siamo in attesa di vedere come saranno quelle dei portieri… (Fonte Sky Sport).