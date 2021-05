Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli: fino a ieri sembrava fosse fatta per Sergio Coincecao del Porto, ma Aurelio De Laurentiis ha dei dubbi, così spunta il nome di Christophe Galtier. Galtier è l’allenatore fresco campione di Francia con il suo Lille, in grado di vincere il campionato ai danni dei fenomeni del Psg.

Nuovo allenatore Napoli, Galtier in pole

Nelle ultime ore infatti sono salite le quotazioni di Christophe Galtier, il tecnico che ha appena vinto il campionato francese con il Lille, interrompendo il dominio del Psg. Sono diversi gli indizi che potrebbero far decidere il presidente in questa direzione. Galtier lavora bene con i giovani, è l’allenatore che ha lanciato Victor Osimhen. Lo stesso allenatore francese ha ammesso i contatti con Napoli e starebbe valutando la possibilità di fare l’esperienza in serie A.

Sfuma il sogno Allegri

Negli ultimi giorni, dopo l’annuncio della fine del rapporto con Gattuso, si era parlato di un possibile arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli. Ma la mancata qualificazione in Champions League potrebbe complicare le cose. Allegri infatti difficilmente andrà ad allenare una squadra che non sia nella massima competizione europea. Tant’è che lo cercano anche il Real Madrid e la Juventus.

Gattuso licenziato via Twitter da De Laurentiis

Gattuso era stato esonerato praticamente via Twitter dal presidente De Laurentiis. Che, per la precisione, ha postato questo tweet: “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis”.

Il presidente del Napoli era probabilmente ancora scottato dalla mancata qualificazione in Champions League. Probabilmente Gattuso non avrebbe conservato il suo posto nemmeno con una vittoria. Ma nessuno si aspettava che all’ultima giornata il Napoli pareggiasse in casa con un Verona senza obiettivi, facendosi scavalcare dalla Juve e finendo quinto in classifica.