LEICESTER (INGHILTERRA) – Nella tragedia di Leicester hanno perso la vita il patron del club inglese Vichai Srivaddhanaprabha e cinque assistenti. Tra loro c’era anche Nusara Suknamai.

Thailandese, 33 anni, dopo aver vinto “Miss Thailandia”, era entrata nello staff del patron del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha.

Nusara Suknamai era a bordo dell’elicottero precipitato sabato al termine della partita di Premier League contro il West Ham. Riportiamo da Instagram video e foto che la ritraggono sempre sorridente o al lavoro, o in palestra o durante i suoi viaggi in giro per il mondo.

Visualizza questo post su Instagram Wednesday 💚❤ #wednesday #redlipstick Un post condiviso da Nusara Suknamai (@zara_nusara) in data: Ott 24, 2018 at 3:59 PDT

Visualizza questo post su Instagram Happy Monday 💛 #happymonday Un post condiviso da Nusara Suknamai (@zara_nusara) in data: Ott 22, 2018 at 1:39 PDT

Visualizza questo post su Instagram ออกกำลังกายให้สบายตัว✌✌ #เพื่อร่างกายที่แข็งแรงกันค่ะ #cardio #exercise Un post condiviso da Nusara Suknamai (@zara_nusara) in data: Ott 19, 2018 at 3:54 PDT

Visualizza questo post su Instagram เดินเล่นชิลๆ 💃🏻 #walking #tokyo Un post condiviso da Nusara Suknamai (@zara_nusara) in data: Ott 16, 2018 at 9:21 PDT

Visualizza questo post su Instagram Just walking 🚶🏻‍♀️ #walking Un post condiviso da Nusara Suknamai (@zara_nusara) in data: Ott 14, 2018 at 7:54 PDT

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.