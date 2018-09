UDINE – L’Udinese è andata ko in casa contro la Lazio ma Nuytinck è stato osannato dal pubblico amico perché ha segnato un gol bellissimo in rovesciata. La sua rete è la più bella di questo turno infrasettimanale di Serie A.

Gli highlights di Udinese-Lazio 1-2

La prima occasione da gol è per l’Udinese al 19′. Wallace stende De Paul e regala un calcio di punizione ai friulani. Calcia lo stesso De Paul con palla fuori di un soffio.

Al 40′, Acerbi ha steso Lasagna ma l’arbitro Maresca ha deciso di non ammonire il difensore centrale della Lazio.

Il primo tempo è terminato sul punteggio di zero a zero, gara equilibrata con le due squadre che non hanno creato molte occasioni da gol. Lazio in campo con numerose seconde linee perché Inzaghi ha deciso di far riposare per il derby Immobile, Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Caceres.

Al 46′, grande parata di Strakosha su una conclusione a botta sicura di Fofana. Il portiere albanese ha deviato la sfera in calcio d’angolo.

Lazio in vantaggio al 60′. Il difensore centrale ha insaccato in rete dopo una respinta di Scuffet su una punizione di Luis Alberto.

Raddoppio della Lazio al 67′. Correa ha concluso magistralmente una azione individuale con un destro che non ha lasciato scampo a Scuffet.

Gol dell’Udinese all’81’, Nuytinck batte Strakosha con una rovesciata da cineteca del calcio. Nulla da fare per il portiere albanese della Lazio.

Le pagelle di Udinese-Lazio 1-2

UDINESE (4-1-4-1) – Scuffet 5.5; Larsen 5.5, Ekong 5.5, Nuytinck 7, Samir 5.5; Mandragora 5.5; Machis 6, Fofana 6, Barak 6, De Paul 6; Lasagna 5.5.

LAZIO (3-5-1-1) – Strakosha 6.5; Wallace 6, Acerbi 7, Luiz Felipe 6; Patric 6, Parolo 6, Badelj 6, Luis Alberto 6, Lulic 6; Correa 7; Caicedo 6. ARBITRO: Maresca di Napoli 6.5

IN TV: Sky Sport Serie A e Sky 251

