Odriozola e il suo 2020 da record: ha vinto 5 trofei senza quasi mai giocare.

Il 2020 è stato un anno disgraziato per molti ma non per Odriozola. Il calciatore spagnolo ha collezionato appena 10 presenze tra Real Madrid e Bayern Monaco ma è riuscito a vincere ben cinque trofei.

Infatti Odriozola ha vinto la Supercoppa e la Liga Spagnola con il Real Madrid, poi ha festeggiato il Triplete con il Bayern Monaco (Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League).

In pochi, nella storia del calcio, sono riusciti a vincere cinque trofei in appena una stagione. Comunque Odriozola non è stato riscattato dal Bayern Monaco quindi ha già fatto ritorno al Real Madrid.

Odriozola non è solamente un ragazzo fortunato, è anche un calciatore di talento. Quest’anno ha vinto giocando poco ma in passato ha offerto ottime prestazioni tanto da guadagnarsi la convocazione nella Nazionale Spagnola ‘A’.

Non solo, nelle quattro partite giocata con la Spagna, il calciatore del Real Madrid ne ha vinte tre pareggiandone appena una.

Odriozola non è di certo un bomber ma in appena quattro presenze si è tolto anche la soddisfazione di segnare un gol con la maglia della Spagna contro la Svizzera.

Come detto, il calciatore spagnolo è rientrato al Real Madrid perché non è stato riscattato dal Bayern. Zidane dovrà decidere se tenerlo in rosa o se girarlo nuovamente ad un’altra squadra (fonte La Repubblica).