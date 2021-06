Olanda-Ucraina gol e record Europeo: mai c’erano state 5 reti nel secondo tempo VIDEO

Olanda-Ucraina finisce stabilendo un record per una partita di un Europeo di calcio: con 5 gol tutti segnati nel secondo tempo. Non sarà l’Olanda spettacolare dei bei tempi andati, ma anche questa di Frank de Boer, ct contestato in patria perché gioca con il 3-5-2, sa far divertire gli spettatori, e anche vincere.Gli arancioni hanno faticato contro un’irriducibile Ucraina, ma alla fine l’hanno spuntata per 3-2, dopo un primo tempo senza reti.

Olanda-Ucraina, la cronaca della partita

E’ un’Olanda che ha vinto due volte, nel senso che conduceva 2-0 dopo aver sprecato almeno tre occasioni da rete. Si è fatta raggiungere ma poi con Dumfries, un terzino, ha trovato il gol della vittoria. Così gli Orange guidati da colui che in Inghilterra venne definito “il peggior allenatore di sempre della Premier” e all’Inter durò solo 84 giorni, comincia bene il suo Europeo. Pur presentando una squadra che rinnega un credo calcistico consolidato, giocando senza ali di ruolo e con tre difensori centrali.

E l’Ucraina? Avrebbe bisogno di un attaccante come il suo ct Andryi Shevchenko, e magari anche di un terzino di classe. Non sono bastate le giocate dell’ottimo Malinovskyi, e nemmeno qualche prodezza come quella con cui Yarmolenko ha realizzato il 2-1. Ma in ogni caso questa formazione andrà studiata bene perché l’Italia se vincerà il proprio girone, negli ottavi affronterà la seconda del girone C. Che potrebbe essere proprio la nazionale di Shevchenko.

I gol di Olanda-Ucraina

Dopo un primo tempo a un bel ritmo ma senza reti, l’Olanda dell’ottimo Depay passa al 52′ con Wijnaldum, che approfitta di un’incertezza di Bushchan, che non trattiene un cross basso di Dumfries. Lo stesso Dumfries, autentico match winner, mette lo zampino anche sul raddoppio con un blitz sulla destra e palla che arriva a Weghorst, che fa partire il destro e fa 2-0. Dopo una girandola di cambi e l’Olanda che prova a gestire, arriva l’uno-due dell’Ucraina, con Yarmolenko che segna con un meraviglioso sinistro a giro, e poi con una bella incornata di Yaremchuk. A salvare De Boer da nuove contestazioni pensa l’uomo-partita Dumfries intervenendo tempestivamente sull’assist del subentrato Aké.

https://www.youtube.com/watch?v=TUr6_w_q07I