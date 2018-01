SEUL – Le due Coree, il Nord e il Sud, insieme sotto la stessa bandiera della Corea unita alle Olimpiadi invernali di PyeongChang. Se è vero che lo sport unisce, mai impresa più titanica fu tentata nella storia. I due Paesi sfileranno insieme alla cerimonia di apertura, fissata per il 9 febbraio. E uno degli accordi raggiunti, in base a una nota congiunta, nell’incontro tenuto oggi a Panmunjom tra le delegazioni di Nord e Sud. Via libera anche all‘unica squadra nel torneo di hockey femminile.

L’incontro è stato il terzo in meno di 10 giorni, per discutere ulteriori dettagli sulla partecipazione del Nord alle Olimpiadi invernali di PyeongChang, che si terranno dal 9 al 25 febbraio, in vista della riunione di sabato sul tema del Comitato olimpico internazionale. Al villaggio di confine di Panmunjom le delegazioni sono guidate dal vice ministro dell’Unificazione sudcoreano Chun Hae-Sung e dal vice presidente del Comitato per la riunificazione pacifica Jon Jong-su. Le parti hanno già deciso l’invio da parte del Nord di un’orchestra di 80 persone, più altre 60 tra cori e corpi di ballo.

La Corea del Nord ha inoltre, offerto di inviare un gruppo di 230 tifosi, tra cui le cheerleader, parte di una rappresentanza più ampia che dovrebbe raggiungere il Sud via terra, attraverso il varco di confine di Panmunjom. In agenda, Nord e Sud devono definire oggi dettagli importanti come grandezza della delegazione, trasporti, costi e sfilata congiunta.

Con le 140 persone dell’orchestra, la delegazione risulta finora di 370 unità. Nella sessione del mattino, sono stati esaminati nello specifico il numero di atleti, il numero di tifosi e il team dimostrativo di taekwondo, ha riferito un funzionario del ministero dell’Unificazione di Seul. In più, riferisce l’agenzia Yonhap, sono stati trattati eventi culturali congiunti al monte Kumgang, in Corea del Nord, e la possibilità di utilizzare il Masikryong Ski Resort, la grande struttura sciistica non lontana da Wonsan, sulla costa orientale nordcoreana, fortemente voluta dal leader Kim Jong-un avendo come riferimento la riproduzione di un modello svizzero.

Per il viaggio, il Nord ha proposto, in considerazione delle sanzioni Onu, di raggiungere il Sud via terra attraverso il varco di Panmunjom o quello del distretto industriale a sviluppo congiunto di Kaesong, attualmente fermo, in enclave nordcoreano. Pyongyang ha offerto anche di inviare una delegazione alla Paralimpiadi invernali di PyeongChang, in programma dal 9 al 18 marzo, due settimane dopo i Giochi invernali del 9-25 febbraio.

Le parti si consulteranno in merito con il Comitato olimpico internazionale (Cio) e con il Comitato paralimpico internazionale (Ipc) sui dettagli del dispaccio della delegazione di atleti nordcoreani